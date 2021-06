mardi 29 juin 2021 • 337 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Au lendemain de l'élimination précoce de l'équipe de France à l'Euro 2021, la question de l'avenir de Didier Deschamps à la tête des Bleus se pose forcément. Alors que Zinédine Zidane semble être son successeur désigné, Fred Hermel assure sur RMC, que l'ancien coach du Real est prêt.

Didier Deschamps va-t-il aller au bout de son contrat? C'est l'une des questions de ce mardi, quelques heures après la défaite de l'équipe de France face à la Suisse en huitième de finale de l'Euro. Lié aux Bleus jusqu'à l'après-Mondial 2022, le sélectionneur tricolore ne sera évidemment pas mis à la porte par la FFF pour ce premier véritable échec depuis sa prise de fonctions en 2012.

Mais pour Fred Hermel, correspondant de RMC Sport à Madrid, le technicien va peut-être lui-même libérer la place. "Une chose est claire: Noël Le Graët, le président de la FFF, ne va pas limoger Didier Deschamps, c’est impossible, a-t-il estimé ce mardi dans la matinale de RMC. Par contre, est-ce que Deschamps a envie de continuer? Il n’a pas parlé de son avenir, mais hier soir il y a eu quelques éléments qui peuvent interroger. Il y a eu une perte de contrôle de Deschamps sur le groupe, on a vu ce qu’il s’est passé avec Pogba, avec Coman qui ne voulait pas sortir. On n’a plus le Didier Deschamps qui tient son groupe, il a perdu de l’autorité. Et lui-même pourrait se dire que c’est le moment de partir. (...) Cette discussion avec Coman était surréaliste. Quelqu’un d’aussi intelligent que Didier Deschamps va détecter ce genre de choses. Ça peut l’amener à réfléchir."

"Lui et son staff n'attendent que ça"

Si tel était le cas, il faudrait que la Fédération lui trouve un remplaçant pour préparer la Coupe du monde au Qatar. Et évidemment, tous les regards se tourneraient vers Zinédine Zidane, qui semble être le successeur désigné. Mais qu'en pense l'intéressé? "Il est 100% prêt, assure Fred Hermel. Je vous rappelle qu’il a quitté le Real Madrid. Il n’attend que ça. Et son staff n’attend que ça."

Quant à Mbappé, qui va devoir prendre une décision forte cet été sur son avenir en club, Fred Hermel considère que sa mauvaise prestation à l'Euro n'a absolument pas fait baisser sa cote au Real. "Il est la grande star dont tout le monde rêve à Madrid, observe-t-il. Après, est-ce que le Real Madrid va avoir l’argent pour le faire venir? Est-ce que le PSG va accepter de le laisser partir? Il est évident que le PSG discute avec Kylian Mbappé, mais lui et ses parents sont en contact permanent avec Florentino Pérez, le président du Real."