mercredi 26 mai 2021 • 173 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Neuf joueurs sont considérés comme les meilleurs par Aliou Cissé depuis sa prise de fonction en 2015.

Aux rênes de l'équipe du Sénégal depuis le mars 2015, Aliou Cissé a inscrit son projet dans la durée avec de jeunes joueurs et quelques vétérans des ères précédentes. Mais tout à sa mission d'humer l'air du temps. Hier, lors de la publication de la liste des 26 Lions pour les deux prochains matchs amicaux de juin, Cissé a dévoilé son ossature. IGFM est allé plus loin.

Mendy, Gomis, Koulibaly, Gana, Keita Baldé, Mané...

"J'ai vu un journaliste écrire qu'en 6 ans j'ai utilisé 103 ou 106 joueurs. Deouis, 3 ou 4 ans l'ossature est là. C'est Edouard Mendy, Alfred Gomis, Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama, Cheikhou Kouyaté, Gana Gueye, Krépin Diatta, Ismaïla Sarr, Sadio Mané", a fait savoir le sélectionneur. Mais, nous sommes allés plus loin en incluant Diao Baldé Keïta dans la liste des cadres de l'équipe du Sénégal. En effet, l'attaquant de la Sampdoria a toujours eu la confiance du sélectionneur même s'il n'est pas au top de sa forme. Pourtant, Baldé déçoit souvent malgré ses 32 sélections. Avec 5 buts, l'ancien joueur de l'Inter Milan figure parmi les hommes clés de Cissé avec qui il chemine depuis 2016.

"C'est la base de l'équipe"

Pour Cissé, ce groupe est celui sur qui il compte le plus. "Il faut esssayer de regarder les compositions d'équipe. Tant que nos joueurs sur qui l'équipe se base sont à 100% et disponibles, ils sont toujours là. C'est ça l'ossature, le sequelette de l'équipe. La base de l'équipe est là", a-t-il soutenu. "Mais une équipe aussi, c'est une porte d'entrée et une porte de sortie. Si on devait garder ce groupe là pendant 2 ans où 3 ans, au bout de 6 mois, vous allez nous dire coach il n'y a pas que ces joueurs", a indiqué Cissé, avant de dégager des pistes. "Il y a d'autres qui progressent. Quant on est qualifié, il est logique d'essayer d'autres joueurs."