lundi 23 mai 2022 • 62 lectures • 0 commentaires

Sport 15 mins Taille

iGFM (Dakar) Dans un communiqué, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe que l'équipe nationale ne disputera pas de match amical international durant la fenêtre FIFA du 30 mai–14 juin 2022.

C'est une décision acceptable. Dans le but de "permettre aux joueurs internationaux sénégalais pressentis d’aller en vacances plus tôt que prévu afin de pouvoir bénéficier d’un temps de repos convenable avant de reprendre les compétions en clubs à partir de septembre 2022" la Fédération a "décidé de surseoir à l’organisation d’un match amical international durant la fenêtre FIFA du 30 mai–14 juin 2022", explique le communiqué de la FSF. Ce, "après la tenue des deux premières journées des 04 et 07 juin 2022 du Groupe L des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023", contre le Bénin à Dakar et le Rwanda à Kigali.



Et l'instance de préciser qu'elle veut aussi permettre à l'équipe Nationale de bien préparer sa participation à la Coupe du Monde de la FIFA prévue au Qatar du 21 Novembre au 18 décembre 2022. Cette annulation devra donc permettre aux hommes de Cissé de souffler afin de revenir fraîchement.