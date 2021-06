samedi 19 juin 2021 • 189 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après le nul entre la Hongrie et la France (1-1), le Portugal pouvait prendre seul la tête du groupe F. Pour cela, il fallait prendre le meilleur sur une équipe allemande gonflée à bloc dans l'Allianz Arena. Ce qui n'a pas été fait. Les Portugais ont été lourdement battus (2-4) par les Allemands.

La Mannschaft se présentait en 3-4-3 avec Toni Kroos et Ilkay Gündogan dans l'entrejeu. Serge Gnabry était soutenu par Thomas Müller et Kai Havertz en attaque. De son côté, le Portugal optait pour un 4-2-3-1 avec le quatuor constitué de Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota et Cristiano Ronaldo devant. Et le match débutait fort avec une Allemagne très offensive. Imposant un rythme fort, les joueurs de Joachim Löw trouvaient l'avantage rapidement grâce à Robin Gosens (5e), mais sa réalisation était refusée pour hors-jeu.

Malgré cela, l'Allemagne continuait de maltraiter son adversaire. Kai Havertz se distinguait d'une frappe lointaine, mais Rui Patricio repoussait (10e). Acculé, le Portugal s'en remettait à Ruben Dias auteur d'un sauvetage devant Toni Kroos (12e). Malmené, le Portugal arrivait enfin à sortir en contre et Diogo Jota servait Cristiano Ronaldo pour l'ouverture du score (1-0, 15e). Une réalisation contre le cours du jeu, mais qui galvanisait le Portugal avec des actions de Diogo Jota (22e), Ruben Dias (23e) ou encore Diogo Jota (28e). Finalement, l'Allemagne se remettait la tête à l'endroit et Robin Gosens se distinguait d'une volée sur la gauche. Au duel avec Ruben Dias, Kai Havertz poussait le défenseur de Manchester City au but contre son camp (1-1, 35e).

La Mannschaft se relance

Le Portugal craquait enfin et prenait un nouveau but dans la foulée. Sur la gauche, Robin Gosens basculé côté droit pour Joshua Kimmich qui centrait devant le but. Raphaël Guerreiro déviait dans ses propres filets (2-1, 39e). Au retour des vestiaires, l'Allemagne était en confiance et continuait de dérouler. Kai Havertz était à la réception d'un centre de Robin Gosens et marquait (3-1, 51e). Le Portugal buvait le calice jusqu'à la lie avec une tête de Robin Gosens qui était l'auteur d'un match monstrueux (4-1, 60e). En grande difficulté, le Portugal semblait sans solution, mais Cristiano Ronaldo redonnait un léger espoir en permettant à Diogo Jota de réduire le score (4-2, 67e).

Le Portugal reprenait ainsi bien plus de couleurs et terminait bien la rencontre. Renato Sanches auteur d'un missile côté gauche devant la surface trouvait le poteau d'un Manuel Neuer totalement battu (78e). L'Allemagne disposait toujours de contres avec un tir puissant de Leon Goretzka (83e) qui passait juste au-dessus du but lusitanien. Finalement, on en restait là. Avec cette victoire 4-2, l'Allemagne se relance et dépasse son adversaire du jour. La Mannschaft et le Portugal restent un point derrière la France avant la dernière journée. Le suspense reste entier dans le groupe F.

A noter qu'au coup d'envoi, le Portugal n'avait perdu que deux de ses trente derniers matchs toutes compétitions confondues, avec 67 buts marqués et seulement 19 encaissés. C'est d'ailleurs la première fois depuis 2014 que le Portugal encaisse au moins quatre buts.

Avec Footmercato