mardi 29 juin 2021 • 84 lectures • 0 commentaires

Sport 53 mins Taille

iGFM (Dakar) L'Angleterre a éliminé l'Allemagne en huitièmes de finale de l'Euro 2020, mardi, à Londres (2-0).

C'est un grand classique du football européen qui se jouait cet après-midi à Wembley. L'Angleterre défiait l'Allemagne, deux nations candidates au titre, ou du moins avec le potentiel pour aller loin dans ce tournoi. Pour ce duel, Gareth Southgate surprenait un peu tout le monde, avec une composition sans Phil Foden ni Mason Mount. Rice et Philipps composaient ainsi l'entrejeu, avec Saka, Kane et Sterling devant. En face, Low faisait plus classique, avec Havertz, Werner et Muller devant, alors que la révélation de l'Euro Robin Gosens était bien là en piston gauche. Les Allemands démarraient plutôt bien cette rencontre, mais très vite, les Three Lions commençaient à prendre le contrôle de la partie. Sterling (16e), puis Maguire (17e), venaient ainsi inquiéter la défense allemande, avant de récidiver un peu plus tard pour le Mancunien.

Pas d'occasion franche, mais les locaux étaient plutôt bien dans leur match. Au retour des vestiaires, Havertz était cependant sur le point de trouver la faille avec un missile sorti d'une superbe claquette par Pickford (48e). Mais le chrono défilait, et les choses ne bougeaient pas vraiment, ni sur la pelouse ni au tableau d'affichage. Jusqu'à ce que Raheem Sterling n'en décide autrement. Sur une action qu'il avait lui même démarré, le Citizen reprenait un centre de Shaw dans la surface, plaçant un bon plat du pied pour battre Neuer (1-0, 75e). Derrière, Muller était à deux doigts d'égaliser, mais le Bavarois manquait son face à face avec Pickford (81e). Harry Kane lui, ne se manquait pas. Très critiqué par la presse locale, le buteur des Spurs concluait à merveille une belle contre-attaque britannique (2-0, 86e). Le but du break. Les Anglais affronteront donc le vainqueur du duel entre la Suède et l'Ukraine en quarts.

Avec Footmercato