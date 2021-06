samedi 12 juin 2021 • 347 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le match Danemark-Finlande a été arrêté après l'impressionnant malaise de Christian Eriksen. Évacué sur civière et transporté en urgence à l'hôpital, le joueur est dans un état stable, les premières nouvelles sont même rassurantes. Il s'est réveillé et peut s'exprimer. La rencontre a même repris à sa demande.

Le monde du football respire. Emmené d'urgence à l'hôpital après s'être écroulé et avoir subi un massage cardiaque, en plus de l'usage d'un défibrillateur, Christian Eriksen s'est réveillé à l'hôpital. Les premières nouvelles sont même rassurantes. Le joueur de l'Inter se trouve dans un été stable et a même pu s'exprimer, d'après son père et son agent. Selon Peter Møller, le président de la délégation danoise de football, il a pu s'entretenir avec certains de ses coéquipiers et leur a demandé de terminer ce Danemark-Finlande. Le match est donc en train de reprendre, sans le milieu de terrain, qui doit encore subir une batterie de tests. Même si on risque de ne plus le revoir durant cet Euro, l'important c'est qu'il va bien, sans doute sauvé par les premiers secours des médecins.

Avec Footmercato