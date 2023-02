lundi 27 février 2023 • 152 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Au cours de la cérémonie FIFA-The Best 2022, organisée ce lundi soir à la salle Pleyel à Paris, l’institution du football mondial a tenu à rendre hommage à Pelé.

Au cours de la cérémonie FIFA-The Best 2022, organisée ce lundi soir à la salle Pleyel à Paris, l’institution du football mondial a tenu à rendre hommage à Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé en lui offrant un trophée individuel à titre posthume. La légende brésilienne est décédée le 29 décembre 2022 à São Paulo au Brésil des suites d’une longue maladie. La FIFA ne pouvait pas commencer sa soirée de gala sans rendre un ultime remerciement au phénomène cinq fois champion du monde.



Sa femme Marcia Aoki était présente dans la capitale française et a reçu le trophée des mains de Ronaldo «Il Fenomeno» comme tout un symbole. Son ancien coéquipier Jairzinho était également présent sur la scène de la salle Pleyel et a laissé quelques mots en hommage à son défunt ami : «Pelé n’était pas seulement un grand joueur, il était un miroir de toutes les conditions qu’un athlète doit développer, la partie physique et mentale qui a conduit à développer les buts qu’il a marqués»