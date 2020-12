vendredi 18 décembre 2020 • 119 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Kalidou Koulibaly et Salif Diallo ont choisi Robert Lewandowski à la place de Sadio Mané lors du vote FIFA The Best 2020 dont la cérémonie s'est tenue, ce jeudi.

Après sa bonne saison couronnée par un titre de Premier League du coté de Liverpool, Sadio Mané est arrivé à la 4e place du classement du Trophée The Best décerné par la FIFA. Mais, même si ce titre semblait être destiné à l’attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski et qu’on savait à l’avance que Messi et CR7 finiraient sur le podium, à l’examen des votes, on se rend compte – peut-être – du pourquoi de cette place du Lion du Sénégal.

En effet, le Sénégalais n’a pas réussi a récolter les votes de ses compatriotes. Eligibles au votes en tant que Capitaine de l’équipe nationale du Sénégal et journaliste représentant du pays, Kalidou Koulibaly et Salif Diallo ont zappé Sadio Mané de leur premier choix. Les deux Sénégalais ont préféré le goleador du Bayern, Lewandowski. Sadio Mané arrive successivement à la deuxième position des choix du défenseur napolitain et du journaliste sénégalais. Sergio Ramos et Kevin De Bruyne complètent leur vote.

En revanche, parmi les trois Sénégalais qui devaient voter, seul le sélectionneur national des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a porté son premier choix sur Sadio Mané.

20 pays africains ont aussi voté pour l'attaquant de Liverpool.

Votes africains pour Sadio Mané

Gabon, Togo, Benin, Ghana, Kenya, Soudan du Sud, Ouganda, Tchad, RCA, Comores, Guinée Équatoriale, Seychelles, Tanzanie, Rd Congo, Soudan, Rwanda, Mali, Burundi sans oublier Gambie, Mauritanie et les Coaches Aliou Cissé et Didier Six de la Guinée.

Avec Wiwsport