lundi 27 février 2023 • 620 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Ce lundi soir, le Real Madrid devrait manquer à l’appel lors de la cérémonie des trophées FIFA The Best. Les Merengues sont visiblement agacés pour plusieurs raisons.

Ce soir, Paris sera la capitale du football mondial. C’est là-bas, en effet, que va être organisée la cérémonie des trophées FIFA The Best. Plusieurs joueurs, joueuses et entraîneurs de renom ont été nommés dans diverses catégories. Le Real Madrid sera d’ailleurs bien représenté après ses sacres en Liga et en Ligue des Champions en 2022. Pourtant, les Merengues devraient manquer à l’appel ce soir. C’est en tout cas ce qu’assure Marca. "Le Real Madrid tourne le dos à The Best", a titré le média ibérique.



Le Mondial et l’Argentine mis en avant par la FIFA



Mais pourquoi les Madrilènes comptent-ils boycotter cette cérémonie ? Plusieurs raisons expliquent ce choix fort selon la publication espagnole. Tout d’abord, on estime que la FIFA a changé le fonctionnement de cette remise de prix afin que la Coupe du Monde, organisée par l’instance dirigeante du foot mondiale, soit décisive. Cela dit, si celle-ci avait été organisée en été, cet argument n’aurait pas eu lieu d’être. Quoi qu’il en soit, à Madrid on pense donc que Lionel Messi va remporter le titre de joueur de l’année devant Karim Benzema, qui n’a pas pu jouer le Mondial, et Kylian Mbappé.



Malgré ses deux titres avec le Real Madrid et sa saison exceptionnelle, KB9 ne sera pas sacré. Le média ibérique annonce donc son absence et indique qu’il en sera visiblement de même pour Thibaut Courtois et Carlo Ancelotti. Nommés dans les catégories "meilleur gardien" et "meilleur entraîneur", le Belge et l’Italien risquent d’être devancés par Emiliano Martinez (Aston Villa) et Lionel Scaloni, gardien et sélectionneur de l’Argentine. Dans la capitale espagnole, on estime que l’Albiceleste va tout rafler. Même si l’absence de trophée majeur compte dans ce choix, ce n’est pas la raison principale de l’absence du Real Madrid.



L’absence de Vinicius Jr dans le onze de l’année agace



Outre le calendrier surchargé, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ne digèrent pas l’absence de Vinicius Junior au sein du onze type de l’année 2022. Les Madrilènes, qui sont déjà représentés avec Courtois, Modric et Benzema (qui seront tous absents ce soir a priori), pensent que le Brésilien aurait dû être dans la liste des 26 joueurs sélectionnés pour le onze FIFPro (Valverde et Rüdiger, qui était à Chelsea, y figurent mais ne seront pas dans l’équipe type finale). Les dirigeants ne comprennent pas, tout comme Marca qui se demande si Cristiano Ronaldo ou Neymar ont été plus méritants que lui en 2022.



Auteur de 17 buts et 10 assists en 2022, Vinicius Jr a fait mieux que CR7 (18 buts et 3 assists) et Ney (13 buts, 11 passes) sur l’année civile. Il a aussi été décisif dans des moments clés notamment lors de la finale de l’UEFA Champions League face à Liverpool. Malgré ses statistiques, sa belle année et sa prise de pouvoir à Madrid, l’international auriverde est donc le grand oublié selon les champions d’Espagne et d’Europe. Ces derniers seront représentés ce lundi soir à Paris par Emilio Butragueño, le directeur des relations institutionnelles du club merengue. Pas de tapis rouge a priori donc ce soir pour les stars du Real Madrid, qui préfèrent se concentrer sur le rectangle vert et le Clasico de jeudi face au Barça en Coupe du Roi.



Avec Footmercato