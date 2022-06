Fine Bop raconte ses 30 buts en D2 Luxembourg

lundi 27 juin 2022 • 330 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thiès) En vacances au Sénégal, El Hadji Fine Bop était au stade Lat Dior de Thiès, ce dimanche, pour assister à la finale de Coupe du Sénégal entre l'Etoile Lusitana et le Casa (0-3). Accroché par les médias à la fin du match, l'attaquant du FC Jeunesse Canach (D2 Luxembourg) raconte sa saison grandiose au cours de laquelle il a inscrit 30 buts et terminé meilleur buteur. L'ancien sociétaire de Diambars et Olympique de Ngor s'est également exprimé sur le sacre du Casa.

Publié par Mamadou Salif editor