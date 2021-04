vendredi 23 avril 2021 • 57 lectures • 0 commentaires

Sport 11 mins Taille

iGFM (Dakar) Cinq footballeurs sénégalais évoluant en Europe luttent pour le maintien avec leurs clubs respectifs. IGFM fait un tour d'horizon.

C'est la dernière ligne droit. Stresse, pression, c'est ce que vivent actuellement beaucoup de clubs européens menacés par la relégation. Si en Allemagne, Salif Sané (Schalke 04) est déjà relégué en Bundesiliga 2 après une saison catastrophique marquée par 2 victoires, 7 nuls et 21 défaites, d'autres Lions qui évoluent dans d'autres championnats risquent de le rejoindre.

Mbaye Diagne dos au mur

Sauf miracle, Mbaye Diagne devrait descendre en deuxième division anglaise. En effet, son équipe West Bromwich est avant dernière au classement de la Premier League avec seulement 24 points en 32 journées, devant Fulham (18e, 27 points). Sheffield Utd est dernier avec 14 points. A l'issue de la saison, sauf miracle, ces trois équipes devraient retourner en Championship. En attendant, Mbaye Diagne et ses partenaires vont tenter de sauver leur saison dimanche lors de leur déplacement à Aston Villa pour le compte de la 33e journée.

Moussa Konaté et Sidy Sarr...dans le dur

En France, trois Sénégalais se trouvent dans une situation très compliquée. Il s'agit de Moussa Konaté (Dijon), Sidy Sarr et Moussa Koné (Nîmes). Le premier est dernier de la Ligue 1 avec 18 points en 33 matchs (3 victoires, 9 nuls et 21 défaites). Des chiffres qui inquiètent à cinq journées de la fin du championnat. Dimanche, Konaté et ses partenaires iront à Rennes pour le compte de la 34e journée. Une occasion peut-être pour l'attaquant de Dijon de dépasser ses 5 buts en championnat.

Quant aux deux derniers qui occupent la 18e place au classement, ils sont également dos au mur. Leur club Nîmes peine toujours à assurer son maintien dans l'élite. Auteur de 6 buts, l'attaquant Moussa Koné et Sidy Sarr (0 but) se déplacent à Lens, dimanche, dans le cadre de la 34e journée. Une rencontre capitale en vue de la lutte pour le maintien.

Pape Kouli Diop condamné

Pape Kouli Diop et Eibar sont quasiment condamnés à descendre en Liga 2 (Deuxième division espagnole. Ils sont derniers au classement avec 23 points après 31 matchs. Et ce sera difficile pour eux de se maintenir.

De son côté, le milieu de terrain sénégalais joue pourtant régulièrement. Kouli Diop a disputé 27 matchs cette saison pour un but et une passe décisive. Cela ne suffit pas pour celui qui a eu des statistiques supérieures à celles-ci.

Zargo Touré y est presque

En Turquie, Zargo Touré lutte pour se maintenir en première division avec son club Gençlerbirligi. Avant dernière (20e) au classement avec 32 points en 34 matchs, l'équipe du défenseur international sénégalais a encore des chances d'assurer son mainitien puisqu'il reste six journées avant la fin de la saison du championnat turc. Au moment où nous écrivons ces lignes, Gençlerbirligi reçoit Rizespor pour le compte de la 37e journée.