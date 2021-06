dimanche 6 juin 2021 • 587 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Le Comité local d’organisation a accepté de reporter le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, initialement prévu le 25 juin, ’’pour des raisons logistiques liées à la pandémie de Covid-19’’, annonce la CAF sur son site officiel.

Une nouvelle date sera annoncée en temps opportun, a ajouté la même source.



Le Comité local d’organisation a accepté ce report à la demande de la Confédération africaine de football (CAF).



’’La CAF continue de travailler avec ses partenaires, le gouvernement camerounais et le Comité local d’organisation dans l’optique de faire de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, un événement réussi et une grande célébration du football africain’’, assure-t-on dans le communiqué.



Initialement prévue en 2021, la CAN a été reportée en janvier prochain pour cause de pandémie du coronavirus.



Le Cameroun, en dépit du Covid, avait réussi, en janvier-février dernier, l’organisation du Championnat d’Afrique des Nations, une compétition mettant aux prises les joueurs évoluant sur le continent.

APS