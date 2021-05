jeudi 27 mai 2021 • 335 lectures • 0 commentaires

IGFM - Zidane et le Real, c’est bel et bien fini ! Revenu aux manettes de l’équipe en mars 2019, après une parenthèse de 8 mois, ZZ quitte le club madrilène.

Deuxième en Liga, éliminé de la Coupe du Roi par une équipe de troisième division, battu en Ligue des Champions, le Real Madrid et Zidane auront vécu une saison compliquée et l’aventure entre les deux se termine sur une année vierge.

Le communiqué du Real Madrid :

« Le Real Madrid CF annonce que Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à sa phase actuelle en tant qu'entraîneur de notre club.

Il est maintenant temps de respecter sa décision et de lui montrer notre gratitude pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion pendant toutes ces années, et pour ce qu'il représente pour le Real Madrid.

Zidane est l'un des grands mythes du Real Madrid et sa légende va au-delà de ce qu'il a été en tant qu'entraîneur et joueur de notre club.

Il sait qu'il est au cœur du Real Madrid et que le Real Madrid est et sera toujours sa maison. », annonce le communiqué.