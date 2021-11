jeudi 25 novembre 2021 • 368 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun (9 janvier au 6 février 2022) suite à une blessure au genou gauche, Krépin Diatta, a réagi à cette triste nouvelle tombée, hier.

"Triste et douloureux tant pour mon club que pour mon pays mais la vie est ainsi faite. Je garde la foie et je reviendrai encore plus fort. Merci pour les tous les messages de soutien", a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Pour rappel, le milieu de terrain de l'As Monaco est victime d'une lésion d'un ligament intérieur du genou gauche. Le Sénégal disputera cette compétition majeure sans un de ses éléments clés.