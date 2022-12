mardi 20 décembre 2022 • 683 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Décidant de prolonger son contrat avec les Bleus, Didier Deschamps a posé deux conditions.

Il y a quelques semaines encore, tout le monde était que convaincu que ce Mondial 2022 allait être la dernière compétition de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Et c'est Zinedine Zidane qui devait prendre la relève. Mais depuis, la donne a un peu changé, et la tendance serait même à la signature d'un nouveau contrat. Certaines informations publiées par l'Equipe indiquaient même la possibilité de le voir rester jusqu'au Mondial 2026 !



Selon les informations de RMC Sport, la balle est dans son camp, et sa réflexion a bien évolué pendant ce Mondial. Effectivement, il semblait plutôt avoir envie de quitter son poste au terme de son contrat, en décembre. Mais désormais, il ouvre clairement la porte à la signature d'un nouveau contrat. Seulement, il pose des conditions.



Un contrat assez long, avoir les résultats de la mission d'audit lancée par le ministère des Sports



Tout d'abord, il voudrait probablement un contrat assez long. Plus que les deux années que la FFF semble lui proposer actuellement. On peut imaginer qu'il a pour volonté de mener cette nouvelle génération bleue à ce rendez-vous nord-américain de 2026. Mais ce n'est pas tout. Le sélectionneur voudrait notamment avoir les résultats de la mission d'audit lancée par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera au sein de la FFF, suite à certains témoignages évoquant des dysfonctionnements en interne.



Il s'agit notamment d'accusations de harcèlement sexuel à l'encontre de Noël Le Graët, le président de la Fédération. Les résultats sont attendus pour le début d'année 2023, et Didier Deschamps y sera particulièrement attentif. On devra donc visiblement encore attendre quelques semaines pour savoir de quoi sera fait l'avenir de Didier Deschamps. Mais la tendance serait donc plutôt à la prolongation.