jeudi 15 décembre 2022

iGFM (Dakar) La Fédération marocaine de Football a décidé de déposer une réclamation officielle concernant l'arbitrage de la demi-finale entre la France et le Maroc, informe Footmercato.

Ce mercredi soir, le Maroc a été éliminé de la Coupe du Monde 2022 aux portes de la finale, en s'inclinant face à l'équipe de France (2-0). Cette demi-finale assez intéressante sur le papier a, par contre, fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux notamment en raison de l'arbitrage. L'arbitre mexicain de la rencontre Cesar Ramos a été au centre des débats puisqu'il a plusieurs fois eu des décisions assez incompréhensibles. Et plusieurs faits de jeu ont fait parler aussi bien les supporters français que les supporters marocains.



L'une des premières actions très litigieuses s'est déroulée en première période. Après une glissade dans sa propre surface, Théo Hernandez vient ainsi faucher littéralement Sofiane Boufal. Si certains supporters marocains s'attendaient à un penalty, ce n'était pas le cas de Monsieur Ramos qui a décidé de siffler faute pour la France et de donner un carton jaune assez sévère à Sofiane Boufal. Malgré cette erreur, il n'a pas non plus été interpellé par le VAR sur cette action. Une décision qui ne passe pas pour la FRMF (Fédération Royale Marocaine de Football).



Une contestation envoyée à la FIFA



Selon nos informations, la FRMF a tout simplement décidé de déposer une contestation officielle auprès de la FIFA par rapport à l'arbitrage de cette demi-finale. «Une protestation qui fait suite aux deux penaltys non sifflés pour le Maroc en première période», nous confie ainsi une source au sein de la FRMF. Le deuxième penalty en question concerne Selim Amallah. Le milieu de Standard de Liège s'est écroulé dans la surface sur un coup de pied arrêté sans que l'arbitre ne siffle quoi que ce soit.



Cette réclamation, comme toutes les réclamations après des décisions arbitrales, a très peu de chances d'aboutir, surtout dans un délai très court puisque la France affronte l'Argentine en finale du Mondial ce dimanche. L'arbitre du match, qui a d'ailleurs répondu aux nombreux supporters marocains sur son compte Instagram, a également eu des décisions discutables côté marocain avec l'absence de carton après des interventions limites d'Achraf Dari par exemple.