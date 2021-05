lundi 31 mai 2021 • 148 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Décédé le 29 novembre 2020, Pape Bouba Diop, auteur de l'unique but du Sénégal en ouverture de la Coupe du monde 2002 contre la France, n'a pas assisté au 19e anniversaire de la première victoire des Lions dans cette compétition. Prés de 20 ans après, le Sénégal se souvient de cette grosse performance. Revivez les instants de cette rencontre historique.

Lancé sur le côté, El Hadji Diouf se joue de son vis à vis avec toute la classe qui le caractérise avant de centrer au premier poteau. Barthez rate sa sortie et derrière Pape Bouba Diop se jette comme un lion pour procurer un bonheur immense à toute une nation. Il y’a 19 ans, jour pour jour, le Senegal réalisait une des plus belles performances de l’histoire de son football en s’imposant pour son premier match de coupe du monde face aux champions en titre.

Le héros de ce jour n’est plus parmi nous mais son œuvre est plus vivante que jamais. Paix à son âme.