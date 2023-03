vendredi 10 mars 2023 • 123 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Le président de la Basketball Africa League (BAL), Amadou Gallo Fall, a déclaré, vendredi, à Dakar, que la saison 3 notamment la Conférence Sahar, qui s'ouvre, ce samedi, dans la capitale sénégalaise, sera très intense.

"Cette saison 3 aura 38 matchs sur trois mois et sur trois villes différentes : Dakar, Caire et Kigali. On aura une compétition très intense cette année, j'en suis sûr. Il y a cinq nouvelles équipes et un pays est représenté par deux équipes, c'est une première", a-t-il indiqué, en conférence de presse.



Gallo a par ailleurs précisé que tous les matchs seront retransmis dans plus de 200 pays à travers le monde. C'est le cas des deux dernières éditions. Et d'annoncer des activités (fan zone, programme de développement de la jeunesse...) "Nous allons poursuivre notre croissance. La BAL est comme un moteur de croissance pour l'Afrique", a soutenu le président de la Basketball Africa League (BAL).



Amadou est revenu sur le niveau de la compétition qui en est à sa troisième édition. En effet, en rappelant le programme Elevate qui regroupe les meilleurs éléments de la NBA Academy Africa, il a fait savoir que ce dernier a vu quelques uns de ses membres signer des contrats en G-League (Ligue américaine). Parmi eux, il y a l'international sénégalais et ancien du DUC, Babacar Sané.



À noter que l'As Douanes qui représente le Sénégal, ouvre le bal, ce samedi, à 16h00 GMT, au Dakar Arena, contre Abidjan Basket Club (ABC).

PUBLICITÉ