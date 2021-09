mardi 28 septembre 2021 • 176 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Auteur d'un excellent début de saison avec le Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye a déjà marqué trois buts après 8 journées. L'international sénégalais est-il un titulaire indiscutable au sein du club français. Des consultants de Canal+ ont réagi, à la table des "GRANDES BOUCHES".

Serge Akakpo : "Sur ce qu'il montre, il est devenu indiscutable"

"Sur ce qu'il montre depuis le début de cette saison, il est devenu indiscutable. On a ramené Wijnaldum qui était censé prendre sa place. Finalement Gana Gueye se montre bien meilleur que Paredes, Herrera et Wijnaldum. Verratti n'est même pas là. Il y a la conccurrence, mais pour moi, il est décisif, donc indiscutable.

Kaba Diawara : "Gana prouve qu'il est capable de jouer titulaire"

"Gana Gueye, c'est vraiment le joueur qui est différent des joueurs. C'est un gratteur de ballons. Gana prouve qu'il est capable de jouer titulaire dans cette équipe. En plus de ça, il marque des buts, mais pas Paredes. Donc, pour moi, il est indiscutable."

José Pierre-Fanfan : "Il s'est rendu indispensable"

"Il s'est rendu indispensable, une vraie concurrence encore une fois. Messi, Mbappé et Neymar jouent s'ils sont à 100%. Je pense que c'est le cas pour Gana Gueye. S'il continue sur ce rythme là, il joue. S'il est comme ça, il fera partie des 11 de départ.

Xavier Barret : "C'est Messi, Neymar et Mabppé qui sont indiscutables"

"Je ne découvre pas aujourd'hui que Gana est un bon joueur. Pour moi, c'est un très bon joueur. Maintenant, est-ce qu'il est indiscutable au PSG? Il y a deux, trois joueurs indiscutables au PSG. C'est Messi, Neyma, Mbappé quand ils sont en état de jouer. Après Herrera et Paredes. Il y a aussi Verratti, quand il est en état de jouer, il est indiscutable. Donc, avec Wijnaldum et Idrissa Gana Gueye, ils sont quatre pour prendre place."