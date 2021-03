lundi 29 mars 2021 • 196 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thiès) Idrissa Gana Gueye a indiqué avoir de l'admiration pour Pape Matar Sarr avec qui il a joué, vendredi dernier, dans l'entre jeu des Lions, face au Congo.

"Pape Matar est un jeune talentueux qui vient du football local. C’est mon joueur, je l’admire beaucoup, il a beaucoup de talent et c’est l’avenir du Sénégal", a-t-il souligné en conférence de presse, ce lundi, à Thiès. Et de relever que Pape Matar Sarr et Nampalys Mendy sont "deux nouveaux joueurs qui ont rejoint la tanière récemment. Je pense qu’ils ont fait leur match. Nampalys qui nous rassure derrière. Comme je l’ai dit, il faut juste qu’il nous parle un peu plus."

Système 3-5-2 : "Nous sommes là pour suivre les consignes"

Invité à évoquer le système de jeu 3-5-2 mis en place par le sélectionneur face au Congo, le vice-capitaine des Lions a soutenu : "Il faudra poser cette question au coach, c’est lui l’entraineur. C’est lui qui fait les choix, qui décide du système avec lequel on va jouer. Nous sommes là pour suivre les consignes du coach. On essaie de faire tout notre mieux pour parfaire le nouveau système. C’est vrai que c’est tout nouveau pour nous mais on a essayé de bien travailler à l’entraînement. Ce n’était pas facile pour le match contre le Congo, mais on a fait de notre mieux. On est tous satisfaits même si tout n’était pas facile", a conclu Gana qui devrait débuter ce mardi pour la clôture des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football.