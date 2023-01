lundi 9 janvier 2023 • 260 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Le Gallois Gareth Bale a annoncé lundi qu'il prenait sa retraite à 33 ans, nous apprend L'Equipe. La fin d'une riche carrière, notamment à Tottenham et au Real Madrid, avec qui il a remporté 5 Ligues des champions.

À 33 ans, Gareth Bale raccroche. L'attaquant du Los Angeles FC a annoncé sa décision ce lundi. Passé par Tottenham et le Real Madrid, il a notamment remporté cinq Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018 et 2022) et trois Ligas (2017, 2020 et 2022). International gallois, il a porté le maillot de sa sélection à 111 reprises (40 buts). « Il est temps de passer à autre chose », a notamment écrit celui qui aimerait faire une deuxième carrière... dans le golf.



— Gareth Bale (@GarethBale11)