lundi 4 avril 2022 • 572 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Nabil Djellit a déclaré lundi soir sur Canal+, que trois sélections africaines sont mieux armées pour passer le premier tour de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

"Je trouve que le Maroc, le Sénégal et le Ghana sont équipes africaines les mieux armées pour passer le premier tour du Mondial", a-t-il dit au cours de l'émission hebdomadaire Talents d'Afrique sur Canal+Afrique. "Je ne dis pas que le Cameroun ne va se qualifier, mais je pense que ces trois nations sont mieux armées", a précisé l'Algérien. Et de poursuivre : "La Tunisie fera face à la France, un lourd et au Danemark demi-finaliste du dernier Euro".



Pour rappel, la Coupe du monde 2022 se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022, au Qatar.





PUBLICITÉ