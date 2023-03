Ghana : six mondialistes absents de la liste pour affronter l'Angola

iGFM (Dakar) Nommé nouveau sélectionneur du Ghana après la Coupe du monde 2022, Chris Hughton, a dévoilé, ce jeudi sa première liste de 25 joueurs retenus pour affronter l’Angola les 23 mars (au Baba Yara Sports Stadium de Kumasi) et 27 mars (à Luanda) à l’occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023.

Clairement, l’ex-adjoint a décidé d’imposer sa patte en se passant de 6 joueurs qui avaient pris part à l’aventure au Qatar : les jeunes Danlad Ibrahim (Asante Kotoko), Daniel Afriyie (FC Zurich) et Fatawu Issahaku (Sporting Lisbonne), l’expérimenté latéral gauche Abdul Baba Rahman (Reading) et les pensionnaires de Ligue 1, Alidu Seidu (Clermont) et Elisha Owusu (Auxerre), qui sont quant à eux blessés. Ci-dessous la liste complète.



La sélection du Ghana contre l'Angola :



Gardiens : Lawrence Ati Zigi (FC St. Gall), Abdul Manaf Nurudeen (Eupen), Joseph Wollacott (Charlton Athletic)



Défenseurs : Tariq Lamptey (Brighton), Denis Odoi (Club Brugge), Gideon Mensah (Auxerre), Patrick Kpozo (Sheriff Tiraspol), Daniel Amartey (Leicester), Joseph Aidoo (Celta Vigo), Mohammed Salisu (Southampton), Alexander Djiku (Strasbourg)



Milieux de terrain : Thomas Partey (Arsenal), Majeed Ashimeru (Anderlecht), Abdul Salis Samed (Lens), Edmund Addo (Spartak Subotica)



Attaquants : Jordan Ayew (Crystal Palace), Osman Bukari (Etoile Rouge Belgrade), Joseph Painstil (Genk), Kamal Deen Sulemana (Southampton), Ransford Yeboah Königsdörffer (Hambourg), Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam), Andre Ayew (Nottingham Forest), Kamal Sowah (Club Brugge), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Antoine Semenyo (Bournemouth)

