Guinée Bissau : report des élections de la fédé de foot

iGFM-(Dakar) Initialement prévues pour le 25 juillet, les élections à la FFGB (Fédération de football de Guinaa-Bissau) ont été reporté au 8 août. La raison officielle est la Covid-19.

D’après la Commission électorale, les conditions sanitaires liées à la lutte contre le coronavirus n’étaient pas réunies pour la tenue des assises. Toutefois, les observateurs estiment que cette décision est liée à la sanction de 10 ans infligée par la FIFA, la veille, à Manuel Lopes Nascimento.

Le président sortant et grandissime favori de l’élection a été sanctionné pour violation de l’art. 23 (Protection de l’intégrité physique et mentale) du Code d’Ethique de la FIFA. Ceci, en relation avec son implication et sa participation à un incident de justice populaire contre un homme en Guinée Bissau.

Par ailleurs, les 5 autres candidats en lice pour l’élection ont demandé l’invalidation de sa candidature à la suite de la sanction. De son côté, Manuel Lopes Nascimento qui brigue un 3è mandat a décidé de faire appel au TAS (Tribunal arbitral du Sport).