iGFM (Dakar) L'équipe du Sénégal affronte le Mozambique, ce vendredi soir, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, à l'occasion de la 3e journée des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2023.

Bienvenue au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio



Avant le coup d'envoi du match, Idrissa Gana Gueye a reçu un maillot des mains du DTN, Mayacine Mar pour sa 100e sélection qu'il va opérer, ce soir.



Le stade Abdoulaye Wade n'est pas rempli



1' C'est parti



Le Sénégal conserve la balle en ce début de partie



3' Premier corner pour les Lions après une incursion de Boulaye Dia dans la surface adverse



Début de match très timide. Les deux équipes s'observent mais les Lions ont toujours la possession.



6' Premier coup franc du match obtenu par le Mozambique à une vingtaine de mètres des buts sénégalais



9' But pour le Sénégal



Youssouf Sabaly ouvre le score d'une belle frappe du gauche suite à une jolie combinaison avec Boulaye Dia et Iliman Ndiaye. Sa frappe trouve la lucarne. Les Lions sont bien lancés

Avec cette ouverture du score, le Sénégal élève son niveau de jeu.



15' But pour Sadio



En patron, Mané double le score suite à une passe en profondeur de Sabaly (buteur et passeur). L'attaquant sénégalais marque son retour par un but.



25' Pause pour la coupure du jeune