iGFM (Dakar) Joueur le plus décisif de Watford cette saison en Championship, Ismaïla Sarr est tout proche d'offrir une remontée immédiate à son club. Les lumières de la Premier League se rapprochent et avec elles les rumeurs concernant l'avenir du Sénégalais.

Watford retrouve les sommets. Descendu à l'échelon inférieur la saison dernière, le club d'Ismaïla Sarr est bien reparti pour reprendre la lumière de la Premier League. 2e de Championship à 8 points du leader Norwich, les Hornets ont un épais matelas de 9 couches sur leur plus proche poursuivant, Brentford. À 5 journées de la fin, la montée leur semble promise, sauf catastrophe. Et avec le Sénégalais dans les rangs, pas grand-chose de négatif ne devrait arriver. Au bord d'un départ à la toute fin du mercato estival, l'ancien Rennais est finalement resté pour devenir le facteur X de ce 4-3-3 dirigé par le jeune Xisco Muñoz (40 ans).

Avec ses 12 réalisations et ses 4 passes décisives en 36 titularisations, l'ailier est le meilleur buteur de son équipe, et le second meilleur passeur ex aequo de Watford. Depuis sa petite blessure au tendon qui l'a stoppé un mois cet hiver, il est revenu en grande forme, comme son équipe. Si les Hornets sont en train de s'ouvrir les portes de la Premier League, c'est notamment grâce à sa très belle série du moment : 7 victoires et un nul. Sarr en est lui à 4 réalisations sur les 4 dernières rencontres, dont un doublé en 107 secondes face à Reading le week-end dernier. De quoi faire causer en Angleterre, la fin de saison et le mercato approchant à grands pas.

Homme clé des Hornets

«Chaque jour, Sarr est un homme spécial, remarquait son entraîneur en conférence de presse cette semaine. C'est un très bon joueur, c'est un joueur de haut niveau, qui donne tout le temps le meilleur pour l'équipe. J'ai de la chance d'avoir un joueur de ce niveau dans notre équipe et le plus important est que nous devons continuer à profiter de lui. Il a tout. (...) Maintenant, Sarr prend sa chance, il travaille beaucoup, prend les espaces. C'est difficile de l'arrêter. Parfois il arrive d'un côté, parfois de l'autre. Pour moi, c'est un joueur de premier plan. » Mais Xisco Muñoz le sait, Sarr ne restera probablement plus très longtemps à Watford.

«C'est la vie, reconnaît-il fataliste. Pour le moment, nous ne pensons pas à cela. Nous pensons à l'équipe qui donne le meilleur pour notre jeu. C'est un grand professionnel et il donne le meilleur pour nous mais c'est normal. Tous les meilleurs joueurs ont de grandes chances (de partir). Nous verrons ce qui se passera cet été.» Avec de telles prestations, le joueur de 23 ans est toujours sous les feux de la rampe. Très proche de Manchester United et de Liverpool l'été dernier, l'international sénégalais (32 sélections, 5 buts) est à nouveau dans le viseur des Red Devils, comme l'affirmait son agent Thierno Seydi récemment.

«Je suis concentré sur Watford et je veux rester»

Transféré du Stade Rennais à Watford pour 30 M€ à l'été 2019, l'ailier devrait faire l'objet d'un transfert au moins aussi important mais il assurait la semaine passée ne pas s'en soucier. « Je pense que ce ne sont que des rumeurs et j’apprécie ça. J’ai encore trois ans de contrat. Je suis concentré sur Watford et je veux rester ». Un retour en Premier League pourrait peut-être faire réfléchir l'ancien de Génération Foot à rester à Watford, à moins qu'il ne se décide de passer un cap et d'imiter son aîné Sadio Mané, lui aussi passé de l'académie de Dakar aux projecteurs d'une des meilleures équipes du championnat le plus médiatisé au monde.

