iGFM (Dakar) Aliou Cissé se dit satisfait du résultat du match contre le Mozambique, ce soir, à Dakar, mais s'attend à un déplacement périlleux à Maputo, mardi prochain.

"C'était une troisième journée assez importante. Vue les résulatats de Rwanda-Bénin (1-1), c'était important de gagner avant de préparer le match retour. On marque quatre buts, les trois en première période mais le seul regret c'est le début de deuxième période avec un relâchement. Dans l'ensemble on a manqué d'efficacité en deuxièmé priode. Mais je suis satisfait de ce résultat car ça nous permet de bien préparer le match retour. Nous sommes conscients de ce qui nous attend, on ira pour faire un bon résultat. Ce sera difficile mais la réalité d'aujourd'hui ne sera pas la même demain. Nous savons que ce sera difficile de gagner à Maputo, mais nous y allons avec beaucoup de confiance et d'humilité."