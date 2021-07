vendredi 30 juillet 2021 • 103 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Judoka sénégalais, Mbagnick Ndiaye est éliminé ce vendredi, en huitième de finale de la catégorie +100kg. L’athlète de 27 ans a réagi après son élimination des jeux olympiques.

« Me voilà à la fin d’une journée olympique avec une défaite pleine d’enseignement contre le Russe Bashaev ! Je tiens vraiment à vous remercier tous pour vos messages qui me font énormément plaisir. On va garder la tête haute, continuer le travail qui est loin d’être terminé et prendre la direction de Paris 2024. »

Pour rappel, Mbagnick Ndiaye a été éliminé dès les 8es de finale des jeux olympiques de Tokyo, dans la catégorie des +100 kg, ce vendredi, au Nippon Budokan, par le numéro 1 mondial, le Russe Tamerlan Bashaev.