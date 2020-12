mercredi 9 décembre 2020 • 111 lectures • 0 commentaires

Keur Momar Sarr : M. Sall âgé de 15 tente de violer 2 fillettes de 4 et 6ans

Poursuivi pour tentative de viol, de détournement de mineures et de pédophilie, l’adolescent de 15 ans a été déféré hier au parquet de Louga. Le mis en cause, apprenti-menuiser, arrêté par la gendarmerie de Keur Momar Sarr, tentait d’abuser de deux filles, âgées respectivement de 4 et 6 ans.

Agé de 15 ans, M. Sall, apprenti-menuiser domicilié au village de Ganket Guinth, dans l’arrondissement de Keur Momar Sarr, doit certainement se faire des soucis. Cet adolescent est au centre d’une répugnante histoire de mœurs, qui a finalement atterri sur la table du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Louga. D’après des sources de L’Observateur, les faits reprochés au mis en cause se sont déroulés le 28 novembre dernier. Ce jour-là, le jeune homme, qui éprouvait un désir ardent de satisfaire sa libido, n’avait rien trouvé de mieux à faire que de jeter son dévolu sur des membres de sa propre famille, notamment deux fillettes âgées respectivement de 4 et 6 ans. Très futé, il a bien planifié son plan. Profitant du calme plat qui régnait dans la grande concession familiale, désertée par ses membres, il a invité les deux gamines, avec qui il partage la même concession, à monter sur la charrette. Lorsqu’elles ont obtempéré sans arrière-pensée, l’apprenti-menuisier s’est dirigé vers la brousse. Arrivé à destination, il s’est retiré dans un champ. Loin des regards indiscrets, il n’a pas perdu de temps avant de se mettre à dérouler la dernière phase de son plan qu’il avait bien mûri. Alors, il a déshabillé les deux filles, puis il a baissé son pantalon avant d’entrer en action. Voulant à tout prix assouvir ses appétits sexuels, il a essayé de p… l’une d’elle. Finalement, après avoir réfléchi à deux reprises, le chaud lapin est revenu à de meilleurs sentiments, car il ne voulait pas prendre le risque d’être démasqué. Il est alors retourné à la maison, après avoir pris le soin de demander à ses victimes de garder le secret. Cependant, c’était mal connaître la fille âgée de 6 ans qui a innocemment raconté, et dans les moindres détails, sa mésaventure à sa grande sœur. «M. Sall est mon mari, il m’a amenée ce matin dans les champs et a enlevé ma petite culotte. J’étais en compagnie de S.S (la fille de 4 ans). N’en croyant pas à ses oreilles, la jeune dame a avisé ses parents, lesquels ont, à leur tour, interrogé le mis en cause sur les accusations que les enfants ont portées sur lui. Tête baissée, il a avoué les faits devant les membres de sa famille.



Le dossier étouffé par la famille



Le linge sale se lave en famille. Cet adage séculaire, la famille Sall, vivant au village de Ganket Guinth, avait décidé de le mettre en application. Ainsi, à l’issue d’une réunion de crise, les membres de cette famille s’étaient engagés à étouffer l’affaire pour éviter la prison à un des leurs. Seulement, c’était sans compter avec la témérité du papa de l’une des filles. Ce dernier, informé depuis Dakar où il travaillait qu’un individu a tenté de violer son enfant, s’est rendu au village. Lorsqu’il a déposé ses baluchons à son village natal, le 03 décembre dernier, il s’est directement rendu à la Brigade de gendarmerie de Keur Momar Sarr pour porter plainte contre l’auteur présumé de la répugnante tentative de viol. Les hommes en bleu qui se sont saisis de l’affaire ont automatiquement activé la machine judiciaire. Mis aux arrêts, M. Sall a été entendu sur les faits à lui reprochés. Dans un premier temps, il a essayé de nier les accusations portées contre lui. Interrogé à nouveau, il est passé aux aveux. «Effectivement, je voulais coucher avec les filles, j’avais même commencé, mais finalement, j’ai eu peur, car je ne voulais pas qu’on me démasque. Je demande pardon…», insiste-t-il. Poursuivi pour tentative de viol, de pédophilie et de détournement de mineures, le jeune garçon de 15 ans a été déféré hier au parquet de Louga.



ABDOU MBODJ-L'0BSERVATEUR

