iGFM (Dakar) Kylian Mbappé sera le nouveau capitaine de l'équipe de France après la retraite de Hugo Lloris, informe L'Equipe.

Didier Deschamps semblait avoir deux possibilités au poste de capitaine de l'équipe de France : Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann. « Il y a un critère, c'est la légitimité, avait annoncé le sélectionneur ce lundi. L'échange que j'aurai avec les joueurs va nourrir ma réflexion. C'est quelque chose qui doit se faire naturellement. » Didier Deschamps a tranché. Le successeur d'Hugo Lloris sera Kylian Mbappé.



À 24 ans seulement, l'attaquant aux 66 sélections et 36 buts sous le maillot bleu revêtira donc le brassard, porté par une Coupe du monde éblouissante et un statut de leader encore plus affirmé. La nouvelle ère débutera vendredi soir (20h45) face aux Pays-Bas, au Stade de France, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024.