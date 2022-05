mercredi 25 mai 2022 • 224 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'AS Rome remporte la première Ligue Europa Conférence de l'Histoire après sa victoire 1 à 0 face au Feyenoord Rotterdam !

Nicolo Zaniolo, seul buteur du match, a offert le titre à José Mourinho qui aura remporté toutes les Coupes d'Europe. C'est le premier titre européen pour la Louve !

De son côté, après avoir remporté la C1 avec Porto et l'Inter Milan, puis la C3 avec Manchester United et Porto, José Mourinho remporte donc la C4 avec la Roma. Le 5eme trophée européen de sa carrière, son 28eme au total. Et la ville romaine qui attendait un trophée depuis très longtemps va pouvoir célébrer jusqu'au bout de la nuit (ou de la semaine) au vu de l'explosion de joie des supporters au coup de sifflet final.