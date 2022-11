lundi 14 novembre 2022 • 473 lectures • 0 commentaires

L'interview de Cristiano Ronaldo fait les gros titres partout sur le continent.Une incroyable sortie médiatique.

L'interview de Cristiano Ronaldo fait les gros titres partout sur le continent, Xavi sait ce qu'il veut pour se renforcer cet hiver et la Juventus entame une improbable remontada, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



CR7 détruit Manchester United



Cristiano Ronaldo s'est complètement lâché sur sa situation compliquée à Manchester United. Il n’a pas fait de langue de bois. La star portugaise a notamment révélé n'avoir aucun respect pour Erik ten Hag, son entraîneur. «Il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi», a confié le buteur des Red Devils. Mais ce qu’il faut absolument retenir de cette interview, comme on peut le lire sur la Une de The Sun, c’est que pour lui United l’a trahi. «Est-ce qu'ils ont tenté de me virer ? Oui, pas seulement le coach, mais deux trois gars (en interne) ont tenté de me faire partir, a d'abord lâché l'ancien du Real Madrid. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche, les gens doivent entendre la vérité. Oui je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison, mais aussi la saison dernière.» Ce sont ses mots. The Sun a délivré une seconde Une ce matin où l’on peut voir Ronaldo tirer la langue vers le mot “Fergie”. Ne vous inquiétez pas, Ferguson est la seule personne qui n’est pas critiquée. Pour le quintuple Ballon d’Or, le club n’a pas évolué depuis son départ tout simplement. Même Rooney, qui parle souvent de CR7 pendant ses conférences de presse en a pris pour son grade. Pour couronner le tout, et ce ce qui le plus choqué le journal régional The Manchester Evening News, Cristiano Ronaldo a également accusé son club et donc ses dirigeants de manquer d'empathie lorsque sa fille de trois mois a été hospitalisée en juillet et qu'il n'a pas pu revenir à la présaison à temps pour rester à son chevet. Ce matin, le journal portugais A Bola se montre très attristé par ses révélations. Comme l’a titré le journal, «Ronaldo a rompu un long silence pour ensuite exploser». Bien sûr, le timing de la publication de cette interview fait débat. Elle sort juste avant le Mondial, et les Portugais ne souhaitent pas que son conflit avec United le détourne de son objectif ultime au Qatar, gagner.



