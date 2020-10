samedi 31 octobre 2020 • 47 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Cristiano Ronaldo va faire son retour avec la Juventus, Ansu Fati a de grands projets avec le Barça et Arsenal est déjà à un tournant de sa saison, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

«Le Roi CR7 est de retour»

En Italie, ce qui fait les gros titres ce matin, c'est le retour de Cristiano Ronaldo ! Après plus de quinze jours à l'isolement suite à un test positif à la Covid-19, le Portugais est enfin négatif et cela enflamme la Botte ! Notamment Tuttosport qui s'impatiente de revoir la star sur le terrain. «CR7 prêt à rallumer la Juve», titre le quotidien turinois. Le quintuple Ballon d'Or, lui, déborde d'énergie et se dit prêt à jouer dès ce week-end contre La Spezia. Aux rayons des bonnes nouvelles, Andrea Pirlo sera heureux d'apprendre que Giorgio Chiellini devrait également faire son retour après trois matches manqués. La Gazzetta dello Sport aussi s'impatiente de revoir Ronaldo à l'œuvre et indique que c'est : «le retour du Roi. Un véritable soulagement pour la Juve : Cristiano est négatif & piaffe déjà d'impatience.»

Ansu Fati, le futur et le présent du Barça

En Catalogne, la presse pro-Barça célèbre sa dernière pépite Ansu Fati, qui fête ses 18 ans aujourd'hui ! Le journal Sport lui accorde sa couverture et indique que «l'attaquant veut célébrer sa majorité avec une victoire à Alavés», ce soir à l'occasion de la 8e journée de Liga. Mais surtout, l'international espagnol a de grandes ambitions pour la suite de sa carrière : «Je suis heureux de célébrer cette nouvelle année entouré de mon peuple et dans le meilleur club du monde.» La pépite veut tout gagner avec le Barça, qui s'en frotte les mains et voit l'avenir à travers son joueur. Sport n'en doute pas, avec Koeman qui le guide, Ansu Fati progressera. Mundo Deportivo en fait également sa Une mais va un peu plus dans le détails de ses performances. «Ansu arrive aujourd'hui à maturité avec le désir de "célébrer encore de nombreuses années de succès"». «Il a 5 buts en 11 tirs, il est celui qui donne le plus de passes à Coutinho que quiconque (38).» L'avenir s'annonce radieux pour Ansu Fati au Barça !

Arsenal doit montrer ses progrès face aux gros de Premier League

En Angleterre, le Times se projette sur la rencontre de demain entre Manchester United et Arsenal en Premier League. Alors que les deux équipes réalisent un début de saison moyen, le journal britannique estime que «les Gunners ont progressé ces derniers mois et qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure et notamment contre les grosses écuries à l'extérieur». Et c'est notamment le travail de Mikel Arteta qui est souligné. L'Espagnol a insufflé un nouvel esprit au sein du club londonien et a surtout tranché dans le vif en se passant de Mesut Özil, notamment. «Arteta a repris Arsenal en main mais maintenant il faut confirmer et le déplacement à Old Trafford est un bon moyen de montrer les progrès de cette équipe». De son côté I Sport, revient sur le coup de gueule des coachs de Premier League sur le calendrier surchargé des clubs anglais. «Les grands clubs s'unissent pour réclamer cinq changements, Klopp, Guardiola et Solskjaer craignent que le calendrier chargé n'entraîne d'autres blessures cette saison.» L'enchaînement des matches et des compétitions ne sont pas vus d'un bon œil pour les managers de Premier League. Ce qui fait l'actualité outre-Manche ce matin, c'est également le décès de Nobby Stiles, ancien milieu de terrain de la sélection et de Manchester United dans les années 60. Décédé à l'âge de 78 ans, le Guardian rend un bel hommage à celui qui a remporté la Coupe du Monde en 1966 : «Nobby Stiles, "Le cœur et l'âme de l'équipe".»