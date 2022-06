mardi 28 juin 2022 • 261 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La cérémonie de lancement du projet d'aide de réhabilitation de quatre stades du Sénégal s'est tenue, ce mardi soir, à Dakar. Il s'agit de Aline Sitoé Diatta, Ely Manel Fall, Lamine Gueye et Lépold Sédar Senghor pour un total de 40 milliards de francs CFA. A l'occasion de son discours, le ministre des Sports, Matar Ba a indiqué la réhabilitation des stades vise à les mettre aux normes FIFA ET IAAF.

Le projet de réhabilitation des quatre stades, pour un coût total de 40 milliards de francs CFA, est financé par la République populaire de Chine. Il est confié à l’entreprise China state construction engineering corporation Ltd (CSCEC), renseigne le document remis à la presse. Selon le Ministres Sports, la réhabilitation et la modernisation des stades visent à mettre ces infrastructures sportives aux normes de la FIFA et l’IAAF (Fédération internationale d’athlétisme).



Saluant la qualité, le dynamisme, la profondeur et l’efficacité des relations d’amitié et de fraternité qui lient le Sénégal à la Chine, le patron du sport sénégalais souligne "des efforts considérables qui visent à créer les meilleures conditions d’organisation de manifestations sportives de dimension continentale, voire mondiale’’, a ajouté Matar Ba lors de la cérémonie qui s'est tenue au stade Léopold Sédar Senghor.



Organisation CAN et test pour les JOJ



"Cela s’inscrit dans la ferme volonté du Président Macky Sall de candidater pour recevoir, au Sénégal, la Coupe d’Afrique des Nations de Football, et d’en faire un test grandeur nature pour l’organisation prochaine des Jeux olympiques de la Jeunesse en 2026", a-t-il réaffirmé, appelant à préserver les infrastructures sportives du Sénégal.

