La CAF dévoile officiellement la stratégie pour le football féminin

iGFM-(Dakar) Évoquée depuis quelques semaines, la stratégie de la CAF pour le football féminin africain est dévoilée. Un plan quadriennal qui s’étend sur la période initiale 2020-2023, en tenant compte des particularités du continent.

La stratégie repose sur cinq piliers principaux à savoir le développement, les compétitions, le marketing et la promotion, la professionnalisation et le leadership ainsi que l’impact social.

Développement

Accélérer la croissance du football féminin à tous les niveaux, partout en Afrique, en multipliant les opportunités de jeu pour les femmes et les filles et en offrant des possibilités de formation accrues et améliorées pour le personnel technique impliqué dans le football féminin ; de même qu’en reliant les cours de renforcement des capacités aux programmes de développement et compétitions.

Compétitions

Augmenter le nombre de compétitions féminines pour les clubs, en introduisant notamment la Ligue des champions Féminine de la CAF, compte tenu du fait que les compétitions sont les plus grands moteurs du développement du football.

Marketing et promotion

Créer une marque de football féminin forte et fédératrice tirant parti des valeurs africaines et ayant un attrait régional et mondial, tout en étant alimentée par l’esprit de famille, de passion et de culture.

Professionnalisation et leadership

Garantir que les efforts en faveur du développement du football féminin sont durables, en collaborant avec les parties prenantes pour professionnaliser les structures entourant le football féminin sur et en dehors du terrain et augmenter le nombre d’administratrices.

Impact social

Tirer parti du pouvoir du football pour créer un impact social positif sur les femmes et les filles africaines. En outre, privilégier l’utilisation du football comme outil pour éduquer les jeunes filles, autonomiser et encourager la participation.

Découvrir tout le document sur Cafonline.com.