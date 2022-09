lundi 26 septembre 2022 • 130 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Sénégal s'apprête à disputer sa troisième Coupe du monde, la deuxième consécutive. Pour le sélectionneur, Aliou Cissé, cette compétition demande de l'expérience.

"Nous voulons rester nous-mêmes", lors de la prochaine Coupe du monde. "La dernière Coupe du monde a été difficile à digérer. On est éliminés aux cartons", se souvient-il encore de cette élimination douloureuse contre la Colombie.



En revanche, Aliou Cissé pense que ces campagnes en Russie 2018 et en Corée et au Japon en 2002, ont permis au Sénégal de progresser. "Quatre ans se sont passés, après la Coupe d'Afrique est venue, nos garçons ont pris de l'expérience. Ils ont accumulé et la Coupe du monde c'est l'expérience", a-t-il relevé à la veille du match amical contre l'Iran en Autriche. "Je pense qu'aujourd'hui l'équipe du Sénégal est en train d'emmagasiner beaucoup d'expérience", a ajouté Cissé à moins de deux mois de la Coupe du monde de football au Qatar.



Les Lions champions d'Afrique et mondialistes ne manquent pas de vision à Doha (capitale Qatar). "Nous avons des ambitions dans cette coupe du monde", a prévenu le premier sélectionneur à remporter la Coupe d'Afrique avec le Sénégal. "Mais comme je l'ai dit, il faut d'abord les matchs les uns après les autres. Il faut d'abord sortir des poules après dans ces matchs à élimination directe, on a assez d'expérience pour pouvoir pour dire notre mot dans cette compétition", a conclu l'ancien capitaine des Lions lors de la Coupe du monde 2002.



Pour le Sénégal loge dans le groupe A en compagnie du pays organisateur, Qatar, des Pays Bas et de l’Équateur.