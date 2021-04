jeudi 29 avril 2021 • 224 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le combat de lutte avec frappe devant opposer Modou Lo à Ama Baldé a été régularisé, ce jeudi, au CNG, a annoncé un communiqué de la structure Luc Nicolaï.

"La structure Luc Nicolaï & Co affirme que le combat Modou Lo-Ama Baldé a été régularité, ce jeudi 29 avril 2021, au niveau du Comité National de Gestion (CNG) de la lutte", indique le communiqué. Et de préciser : 'C'était en présence du président du CNG Bira Sène, du Directeur administratif Ndiamé Diop et des managers des deux lutteurs, Birame Gningue (Rock Energie) et Abdou Bakhoum (Falaye Baldé)."

A cet effet, la structure informe que la date du 25 décembre 2021 a été retenue pour le déroulement de ce combat tant attendu. Le roi des arènes Modou Lo compte conserver sa couronne tandis que Ama vise le fauteuil.