iGFM (Dakar) L'attaquant français a encore sauvé le Real Madrid, et forcément, c'est surtout de lui dont on parle ce mercredi matin en Espagne.

C'est un Real Madrid très fatigué qu'on a vu sur la pelouse du Stade Alfredo di Stefano de Valdebebas mardi soir. Après avoir été dominés par les Blues pendant la première demi-heure de jeu, les Merengues ont réussi à revenir dans la rencontre et ont vécu une deuxième période plutôt tranquille mais assez morne en termes de jeu. Rares sont les joueurs qui ont marqué des points hier, et même des valeurs sûres de l'équipe sont un peu passées à côté. Karim Benzema lui, en revanche, récolte encore des louanges.

Grâce à son but - une belle reprise de volée en pivot dans la surface - le Français est devenu, à égalité avec Raul Gonzalez, le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Il affiche ainsi 71 réalisations au compteur dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. De quoi séduire, s'il y avait encore besoin, les médias locaux. « Benzema a encore prouvé contre Chelsea qu'il est le joueur phare de ce Real Madrid » ou encore « le Real Madrid dépend de lui en attaque », lance AS, où le Lyonnais est aussi présenté comme l'une des cinq raisons qui font que le Real Madrid peut croire à une qualification en finale.

Deschamps se fait tacler !

« Deschamps, le crime contre Benzema doit prendre fin », va même jusqu'à lancer Marca, où on enchaîne les louanges et on s'en prend au sélectionneur national : « le Français sauve le Real Madrid avec un autre gros match. Lui seul s'est chargé d'égaliser et de permettre aux Blancos d'aller à Stamford Bridge avec des possibilités. Le sélectionneur français nous privera de le voir dans une autre grande compétition cet été ». Dans les analyses d'après-match, à la radio comme à la TV, les consultants et journalistes espagnols n'avaient pas peur des mots et évoquaient même la possibilité de le voir remporter le Ballon d'Or.

« Le but de Karim a été déterminant, il a changé la dynamique du match. Nous connaissons sa qualité. Ça nous a beaucoup aidé. Grâce au but de Karim, nous avons pu entrer dans le match, mieux contrôler, et jouer à notre rythme. La seconde période était meilleure. Nous n'avons pas réussi à trouver ces espaces pour jouer plus direct. Il faut apprendre de ce début de match, pour le retour », a pour sa part lancé Varane au sujet de son compatriote après le match. Si le Real Madrid est encore en course pour un doublé Liga-LdC, c'est en bonne partie grâce à KB9 !

Avec Footmercato