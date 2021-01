samedi 2 janvier 2021 • 134 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) A trois jours du match décisif devant l’opposer au Raja Club Athletic dans le cadre de la manche retour des préliminaires de la Ligue Africaine des Champions, le Teungueth Football Club est déjà arrivé au Maroc.

Par rapport à son adversaire, arrivé au Sénégal à la veille de la rencontre du match aller, Teungueth FC a pris de l’avance. Les Rufisquois se sont posés sur le sol marocain ce samedi matin alors que le match se dispute le 5 janvier prochain. Pour mieux peaufiner les derniers réglages et pouvoir au mieux se reposer, l’équipe de Youssoupha Dabo a décidé de rallier la capitale marocaine le plus tôt possible.

Suffisant pour créer l’exploit ? L’issue des 90 minutes face au Raja nous en dira plus. Mais avec un “avantage” sur le score (0-0 au match aller, tout autre nul avec 1 but serait la qualification), TFC est déterminé à faire déjouer une équipe en très bonne forme actuellement et habituée à ces genres d’événement. En championnat, après 5 journées, le Raja caracole en tête du classement avec 13 points. Les demi-finalistes de la dernière édition de la Ligue des Champions ont validé leur billet pour le prochain tour de la Coupe du Maroc, suite à leur victoire à l’arrachée, hier, face à Wydad de Fés (2-1, après prolongation).

Du coté du Teungeuth FC, on attend pour jouer un match de Championnat cette saison, mais le manque de compétition au plan national ne devrait pas être un handicap pour le Club.

