mardi 14 septembre 2021 • 263 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Nouvelle désillusion pour le FC Barcelone, la Juventus se balade et Chelsea reste efficace. Découvrez les résultats de cette première soirée de Ligue des Champions.

Pour sa première en Ligue des Champions sans Lionel Messi, le FC Barcelone recevait le Bayern Munich et devait montrer un tout autre visage que lors du 8-2 encaissé lors du Final 8, en 2020. Ronald Koeman avait décidé d'aligner un 3-5-2 avec une charnière Garcia, Araujo et Piqué. L. De Jong et Depay composaient le duo d'attaque. Côté Bayern, on retrouvait un 4-5-1 classique avec la présence d'Upamecano en défense centrale et Musiala sur l'aile droite.

Le Barça coule au Camp Nou

Après un début de partie où les deux équipes auront livré un jeu d'échec, les hommes de Julian Nagelsmann ont ensuite passé la seconde vitesse. ter Stegen était obligé de détourner in extrémis devant Sané (19e), avant que Piqué ne contre Musiala juste avant une frappe à bout portant (27e). Le Barça aura tenu jusque-là, mais Muller, complétement libre devant la surface, lâchait une lourde frappe détournée par le dos de Garcia pour ouvrir le score (1-0, 34e).

Offensivement, les Blaugranas ne proposaient aucune solution et tentaient de balancer de longs ballons vers Depay, sans réussite. Supérieur sur tous les plans, le Bayern cherchait le break et trouvait encore ter Stegen (52e). Après une nouvelle frappe de Musiala sur la barre, Lewandowski avait bien suivi et pouvait conclure pour ouvrir son compteur en C1 cette saison (2-0, 56e) avant de s'offrir un doublé en fin de partie après une humiliation sur Piqué(3-0, 84e). En s'imposant au Camp Nou, les Munichois réalisent le plus dur avant de recevoir le Dynamo Kiev. Le FC Barcelone devra se relancer à Benfica.

Les Blues de justesse

Dans un match compliqué où la formation du Zénit aura gêné les plans de Thomas Tuchel durant toute la partie, Chelsea est parvenu à s'imposer sur le fil (encore) grâce à Lukaku. Après une première période fermée, les Blues peinaient à se créer des occasions après la pause. Mais il n'aura fallu qu'un essai pour faire basculer la partie. Sur un beau centre d'Azpilicueta, Lukaku était trouvé au second poteau et pouvait envoyer une tête imparable pour Kritsyuk (1-0, 69e). Avant son déplacement sur la pelouse de la Juventus, les Blues auront difficilement fait le plus dur.

Soirée tranquille pour les Bianconeri

Et la soirée aura été beaucoup plus tranquille pour les Bianconeri. Sans difficulté sur la pelouse de Malmo, la Juventus maitrisait la partie et a rapidement ouvert le score grâce à Sandro (1-0, 23e). Avant la pause, Dybala s'offrait le break sur penalty (2-0, 45e), avant un nouveau but de Morata dans le temps additionnel (45e+1). La suite pour Malmo ? Un déplacement sur le pré du Zénit.

Dans les autres rencontres de la soirée, l'Atalanta a arraché le match nul sur la pelouse de Villarreal au terme d'un match plein d'intensité. Rapidement, Freuler reprenait un centre de Zapata pour ouvrir le score (1-0, 6e), avant que Villarreal, dans un temps fort après le but de Freuler, n'égalise par Trigueros (1-1, 39e). En seconde période, le ballon allait d'un but à l'autre mais c'est bien le Sous-marin jaune qui a pris les devants grâce à une belle reprise de Danjuma (2-1, 73e). Il aura fallu attendre les derniers instants pour voir Gosens égaliser (2-2, 83e). Villarreal réalise la mauvaise opération de la soirée avant un déplacement à Old Trafford, alors que l'Atalanta recevra les Young Boys, tombeurs de Manchester United. Enfin, Benfica n'a pu faire mieux que d'accrocher le match nul chez le Dynamo Kiev, qui croyait avoir ouvert le score dans le temps additionnel grâce à Shaparenko (90e+3), mais le VAR en a decidé autrement.

Les résultats de la soirée

Barcelone 0-3 Bayern Munich : Muller (35e), Lewandowski (56e,85e)

Chelsea 1-0 Zénit Saint-Pétersbourg : Lukaku (69e)

Villarreal 2-2 Atalanta : Trigueros (39e), Danjuma (73e) / Freuler (6e), Gosens (83e).

Malmo 3-0 Juventus : Sandro (23e), Dybala (45e), Morata (45e+1)

Dynamo Kiev 0-0 Benfica

LOSC 0-0 Wolfsbourg