jeudi 24 décembre 2020 • 71 lectures • 0 commentaires

Sport 23 mins Taille

iGFM (Dakar) Le Bureau du Conseil de la FIFA a pris aujourd'hui les décisions suivantes concernant la gouvernance de deux associations membres.

Comité de normalisation nommé pour la Fédération ivoirienne de football (FIF)

Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de nommer une commission de normalisation du FIF conformément à l'art. 8 par. 2 des Statuts de la FIFA. Cette décision est le résultat de l'échec des instances dirigeantes du football du pays à mener un processus électoral pour un nouveau Comité Exécutif conformément aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA. Après plusieurs mois de collaboration avec le FIF, l'échec a été attribué à des faiblesses inhérentes aux structures et processus de gouvernance de l'association, y compris des contradictions dans les statuts du FIF et le code électoral qui n'ont pas encore été résolues et qui ont eu un impact significatif sur le processus électoral défectueux. Il a en outre été tenu compte du fait que le mandat de l'exécutif était déjà terminé.

Le mandat du comité de normalisation comprendra les tâches suivantes:

Gérer les affaires quotidiennes du FIF;

Réviser partiellement les statuts et le code électoral de la FIF (si nécessaire pour les élections) afin de garantir leur conformité avec les statuts et les exigences de la FIFA, et pour garantir leur adoption par l'Assemblée générale de la FIF;

Réviser les statuts de certaines parties prenantes; et

En dernier lieu, agir en tant que comité électoral afin d'organiser et de conduire les élections d'un nouveau comité exécutif du FIF basé sur les statuts du FIF et le code électoral nouvellement alignés.

La commission de normalisation sera composée d'un nombre approprié de membres, qui seront désignés conjointement par la FIFA et la CAF. Tous les membres de la commission de normalisation seront soumis à un contrôle d'éligibilité effectué par la commission d'examen de la FIFA conformément au règlement de gouvernance de la FIFA. Le comité fera office de comité électoral et aucun de ses membres ne sera éligible aux postes à pourvoir lors des élections. Son mandat expirera le 31 décembre 2021.

Prorogation du mandat du comité de normalisation de la Fédération pakistanaise de football (PFF)

Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de proroger le mandat de la commission de normalisation de la PFF, qui devait expirer le 31 décembre 2020, jusqu'à ce que toutes les tâches soient achevées, mais au plus tard le 30 juin 2021.

La décision a été prise dans le but premier de permettre au comité de normalisation de s'acquitter de toutes les tâches qui lui ont été confiées dans son mandat .

En outre, à la suite de la décision du président de la commission de normalisation de démissionner de ses fonctions d'ici la fin de 2020, la FIFA désignera un nouveau président en temps voulu, qui devra passer un contrôle d'éligibilité à effectuer par la FIFA. Commission de révision conformément au Règlement de gouvernance de la FIFA.

FIFA.COM