mercredi 7 avril 2021 • 172 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Le combat de lutte avec frappe devant opposer Modou Lo à Ama Baldé pourrait se tenir au Sénégal.

L'affiche royale montée par le promoteur Luc Nicolaï risque de ne pas se tenir en terres sénégalaises. Selon nos informations Modou Lo et Ama Baldé devraient s'affronter en Gambie pour des raisons de sécurité. Déjà, ce mardi, après l'annulation du face à face entre les deux lutteurs, le nom Banjul a circulé. Surtout que l'arène nationale qui est prévue pour abriter cette belle affiche est trop petite. Pire, Ama habite non loin du stade. Un risque que ne serait prêt à prendre le promoteur afin d'éviter des tensions à la fin du combat. En tout cas, la piste serait déjà en train d'être étudiée pour que ce combat entre le roi des arènes et Ama Baldé puisse se tenir dans d'excellentes conditions. Affaire à suivre.