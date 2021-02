mardi 16 février 2021 • 103 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les journaux sont comme des fous avant le match Barça-PSG, le coach de Liverpool fait les gros titres outre-Manche et Timo Werner a retrouvé le chemin des filets, voici votre revue de presse du 16 février 2021 réalisée par Footmercato.

Messi-Mbappé : «la guerre des étoiles»

Le choc entre le FC Barcelone et le PSG fait la Une partout en France et en Espagne, mais il est surtout beaucoup vu à travers le prisme du duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. C'est «la guerre des étoiles», pour Le Parisien, qui précise qu'il s'agit de la première confrontation en Ligue des Champions pour les deux stars. D'autant que selon le quotidien, «leurs destins sont liés», puisque Messi pourrait remplacer Mbappé du côté de Paris, la saison prochaine. D'après As, en Espagne, c'est «Mbappé qui défie Messi». Le média ibérique salive d'avance car «les deux cracks arrivent à toute vitesse pour ce duel». Il est vrai qu'ils ont tous deux retrouvé une bonne forme, ces derniers jours. Ils font aussi la couverture de Marca, qui évoque «un duel du présent et du futur», et un «choc des étoiles», entre les deux joueurs. Pour le journal Sport, c'est «la Champions League du luxe», tout simplement, tandis que pour Mundo Deportivo, cet affrontement est le «nec plus ultra».

Klopp n'est pas cramé !

En Angleterre, Liverpool cale depuis plusieurs semaines et s'est fait largement distancer dans la course au titre, en Premier League. Seulement 4es du championnat, avec 13 points de retard sur le leader Manchester City, les Reds n'y arrivent plus. Hier, en conférence de presse à la veille du choc face au RB Leipzig, Jürgen Klopp a évoqué la situation de son équipe : «personne n'est content d'être quatrième, d'avoir seulement 40 points et d'être potentiellement à égalité de points avec Everton». Mais le coach de Liverpool n'est pas près d'abandonner pour autant. «Je suis plein d'énergie, honnêtement», a-t-il affirmé. «J'y vois un défi intéressant. Nous allons le relever en jouant au football, nous allons le relever en combattant avec tout ce que nous avons. C'est le plan. Personne n'a à s'inquiéter pour moi». Des mots forts qui font les gros titres partout en Angleterre, comme avec le Daily Express, ou encore en Une de The Sun. Ces déclarations font aussi les gros titres du Daily Mirror, qui évoque un «Klopp démasqué», ce mardi.

«La galère de Timo est finie»

Toujours de l'autre côté de la Manche, Chelsea jouait hier et a notamment pris le dessus sur Newcastle (2-0). Olivier Giroud ouvrait le score et c'est Timo Werner qui doublait la mise quelques minutes plus tard. Globalement, l'attaquant allemand peine à convaincre depuis son transfert à Chelsea. Cette fois, Werner a enfin marqué et a mis fin à une longue période de disette, comme le rapporte The Guardian. Même son de cloche en couverture de la page des sports de The Times, avec une information en plus. Puisqu'on apprend que cette période sans marquer a duré 999 minutes ! Enfin, l'information fait également les gros titres du Daily Star. «La galère de Timo est finie», nous explique le tabloïd.