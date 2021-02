mercredi 17 février 2021 • 190 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Après sa lourde défaite contre Paris (1-4), le Barça prend très cher dans la presse ibérique, tandis que le PSG et son héros Mbappé sont adoubés en France, voici la revue de presse du 17 février 2021 réalisée par nos confrères de Footmercato.

Un Barça «trop limité»

Suite à une telle déconvenue (1-4), la presse ibérique n'est pas tendre avec l'équipe barcelonaise. En témoigne la Une de L'Esportiu, ce mercredi. «Le Barça reçoit une punition dure mais méritée» du PSG, d'après le quotidien catalan. Celui-ci parle également d'une «énorme frustration», pour une équipe «trop limitée pour rivaliser avec un rival ambitieux». Les critiques sur les Blaugranas pleuvent aussi dans les pages intérieures des nombreux journaux sportifs du pays. «Mbappé règne sur les ruines du Barça», envoie ainsi As, qui évoque une «nouvelle catastrophe européenne» des Culés. Pour Sport, cette déroute des Catalans est le signe d'un «retour des errances» de ce club, qui avait déjà pris une sacrée déconvenue lors du dernier match à élimination directe qu'il avait joué en Ligue des Champions, face au Bayern (8-2).

Le PSG «comme dans un rêve»

En France, c'est surtout la large victoire du Paris Saint-Germain qui est mise en avant. «Galactiques», placarde L'Équipe sur sa couverture, en précisant que «les Parisiens ont livré un match exceptionnel devant un Barça déconfit». D'ailleurs, il s'agit de la première victoire d'une équipe française au Camp Nou, en Ligue des Champions. Un match qui est donc historique pour le PSG, mais aussi pour le foot français. L'Équipe insiste également sur Mbappé et son triplé dans ses pages intérieures. C'est «sa plus grande performance européenne sous le maillot parisien», affirme solennellement le quotidien. Pour Le Parisien, c'était «comme dans un rêve». Un rêve marqué par «l'éblouissant Kylian Mbappé».

L'«ouragan Mbappé»

Ce dernier fait aussi grand bruit en Espagne. Toute la presse ibérique est à genoux devant Mbappé, pour saluer sa partition presque parfaite de la soirée. Par exemple, As évoque un «ouragan Mbappé» qui est tombé sur le Camp Nou, et qui n'a pas laissé beaucoup de survivants du côté des Catalans. «Mbappé éclate le Barça», balance même Marca en insistant sur le «hat-trick du génie français qui annonce l'élimination» des Blaugranas. Il «renverse le Barça», selon Sport, qui a vu de son côté «une partie spectaculaire» de la part de l'attaquant tricolore. Même chose, en couverture de Mundo Deportivo qui fait dans le jeu de mots et titre «Mbappuleo», car le joueur du PSG a lâché une performance digne de Messi hier, et a «démoli un Barça fragile».