samedi 25 décembre 2021 • 548 lectures • 0 commentaires

Sofiane Loukar, joueur de l'équipe de Saïda en Ligue 2 algérienne, a trouvé la mort sur le terrain après un télescopage. Le jeune joueur n'a pas pu être réanimé.

Le monde du sport algérien est en deuil. La famille footballistique vient de perdre un de ses enfant, un joueur qui a péri dans de terribles circonstances. Le capitaine du Mouloudia Club de Saïda Sofiane Loukar, âgé de 30 ans, est décédé en plein match ce samedi 25 décembre 2021.



Le joueur a trouvé la mort lors du match de championnat face à l'ASM d'Oran sur la pelouse de Habib Bouakel. Les cause du décès restent à déterminer. Le joueur a rendu l'âme à la suite d'un télescopage avec le gardien adverse. Un arrêt cardiaque reste cependant plausible.

Sofiane Loukar ne souffrait d'aucune maladie



Cette horrible nouvelle est tombée tel un couperet. Les raisons de ce décès survenu à la suite d'un télescopage avec le gardien de l'ASMO restent à déterminer. « On ne sait pas si le joueur est décédé suite à son télescopage avec notre gardien ou des suites d'un arrêt cardiaque », a expliqué en effet le président de l'ASMO.



« La chute de Loukar n'a pas été terrible », indique de son côté l'entraineur du MC Saïda dans des déclarations à la presse. Il a affirmé que le joueur ne souffrait d'aucune maladie et a présenté un dossier médicale complet.



Toute l'équipe du MC Saïda est sous le choc. Les supporters algériens n'ont pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux pour exprimer leur douleur et leur tristesse à la suite de cet incident qui a jeté l'émoi et la consternation. Les messages de condoléances ont fusé de partout.

Observalgerie