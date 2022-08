jeudi 11 août 2022 • 210 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Après plusieurs semaines de rumeurs, c'est enfin officiel : la fédération marocaine a décidé de limoger son sélectionneur Vahid Halilhodzic, renseigne Afrikfoot.

«En raison des divergences de points de vue entre la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et l’entrîneur de l’Equipe Nationale ’A​’, M. Vahid Halilhodzic au sujet de la préparation idoine des Lions de l’Atlas pour la phase finale de la 22ème édition de la Coupe du monde Qatar 2022, les deux parties ont convenu de se séparer à l’amiable», indique le communiqué de l’instance, en assurant que les deux parties se quittent en bons termes. «A cet effet, la FRMF remercie M.Halilhodzic pour le travail accompli durant sa mission à la tête de l’Equipe Nationale dont principalement la qualification pour la prochaine Coupe du monde grâce à une sélection disposant de jeunes joueurs talentueux, et prometteurs. De son côté, M.Vahid Halilhodzic souhaite plein succès au Onze National dans l’avenir.»



Les «divergences de points de vue» évoquées ne sont pas précisées mais tout le monde comprendra qu’il s’agit du cas Hakim Ziyech, écarté depuis un an pour raisons disciplinaires par Vahid et que le président Fouzi Lekjaa souhaite absolument ramener pour le Mondial. Après la Côte d’Ivoire en 2010 puis le Japon en 2018, c’est donc la 3e fois que «Coach Vahid» est évincé d’un banc avant le Mondial après avoir pourtant déroché la qualification. Le Franco-Bosnien était aussi vivement critiqué depuis l’élimination en quart de finale de la dernière CAN. Arrivé à l'été 2019, le technicien bosnien paie notamment ses brouilles avec Hakim Ziyech.



Fraîchement parti du Wydad Casablanca après avoir réalisé le doublé Ligue des champions africaine-Botola, l’ancien international Walid Regragui est l’immense favori pour lui succéder.



Après la Côte d'Ivoire en 2010 puis le Japon en 2018, Vahid Halilhodzic est donc viré d'une sélection quelques mois après l'avoir qualifié au Mondial.



— SOCCER212 (@SCCR_212)