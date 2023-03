mercredi 22 mars 2023 • 167 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le sélectionneur des Lions U23 du Sénégal, Demba Mbaye, a analysé la victoire (3-1) de son équipe contre le Mali, ce soir, à Dakar, avant d'évoquer la manche retour, comptant pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie.

"On a profité des opportunités que nous donnait ce système. À la mi-temps, on a souhaité rééquilibré mais Abdou Seydi a été touché et après on n'a pas eu ce qu'on voulait puisqu'il sorti après sa blessure. Mais, je pense qu'on n'a pas été réalistes, on a marqué sur des buts construits. Il va falloir qu'on travaille notre capacité à jouer en bloc et trouver de bons angles de passe. Mais c'est vrai que j'ai été confronté au même problème que mon collègue, avec des joueurs qui sont arrivés tardivement.



Le match retour sera une réelle bataille car je suis convaincu que les Maliens ne nous laisseront rien, mais nous sommes aussi prêts à nous battre à Bamako. Je pense que le match de Dakat est plié, je le met de côté, on part à Bamako zéro à zéro et un autre défi nous attend. On doit se qualifer. Il faut savoir ce que les joueurs ont dans le ventre, on ne doit pas avoir peur et je sais que mes joueurs sont mieux à l'aise à l'extérieur."

