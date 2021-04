samedi 10 avril 2021 • 240 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La 30e journée de Liga nous offrait une superbe rencontre ce samedi soir puisqu'au Stade Alfredo di Stéfano, le Real Madrid (3e, 63 pts) recevait le FC Barcelone (2e, 65 pts) pour un nouveau Clasico.

Avec deux points de retard sur son adversaire du soir, la Casa Blanca pouvait frapper un grand coup en cas de victoire en prenant provisoirement la première place à l'Atlético de Madrid. Le Barça, lui, pouvait également s'installer sur le trône.

Rapidement, le Français Benzema illuminait cette rencontre en ouvrant le score d'une magnifique Madjer sur un centre de Vazquez (13e, 1-0). Les Merengues faisaient ensuite le break avec un but de l'Allemand Kroos avant la demi-heure de jeu (28e, 2-0). Les Blaugranas devaient se reprendre en seconde période et Mingueza relançait les siens à l'heure de jeu (60e, 2-1) mais le Real Madrid tenait malgré l'expulsion de Casemiro (90e+1). Sur sa pelouse, l'équipe de Zinedine Zidane s'imposait et passait en tête. Le FC Barcelone se retrouvait troisième.

Footmercato