lundi 29 novembre 2021

iGFM (Dakar) Alors qu'on connaît le classement des joueurs positionnés entre la 11e et la 30e place, cela permet de savoir qui figure dans le top 10. Dans le désordre, Mohamed Salah est le seul Africain qui va y figurer.

Le top 10 du Ballon d'Or (pas dans l'ordre)

-Lionel Messi (FC Barcelone et PSG/Argentine)

-Robert Lewandowski (Bayern Munich/Pologne)

-Jorginho (Chelsea/Italie)

-Karim Benzema (Real Madrid/France)

-Mohamed Salah (Liverpool/Egypte)

-N'Golo Kanté (Chelsea/France)

-Cristiano Ronaldo (Juventus et Manchester United/Portugal)

-Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgique)

-Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/France)

-Gianluigi Donnarumma (AC Milan et Paris Saint-Germain/Italie)