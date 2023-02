jeudi 9 février 2023 • 858 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) En manque de temps de jeu et gêné par blessures récurrentes, Abdou Diallo pourrait ne pas poursuivre l'aventure avec Leizpig.

L’été dernier, Abdou Diallo (26 ans) a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre Leipzig sous la forme d’un prêt. Le polyvalent défenseur voulait retrouver du temps de jeu régulièrement et enchaîner les matches. C’est donc en Allemagne, un pays où il a brillé sous le maillot du Borussia Dortmund, qu’il a décidé de passer la saison. Depuis le début de l’exercice 2022-23, l’international sénégalais a disputé 11 matches toutes compétitions confondues, dont 8 en tant que titulaire (1 but). Il faut préciser qu’il a été blessé un petit moment.



Leipzig ne compte pas lever l’option d’achat



Ce jeudi, Bild révèle que Leipzig ne compte pas lever l’option d’achat d’Abdou Diallo et veut le renvoyer dans la capitale française à l’issue de la saison. Mais selon nos informations, son cas n’est pas encore réglé et il n’y a rien d’arrêté le concernant. Ses agents vont d’ailleurs rencontrer très prochainement les dirigeants allemands.